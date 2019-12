Croky Cup: Charleroi face au défi gantois (DIRECT dès 20h)

Pour la semaine de la Saint-Nicolas, Club RTL et RTLplay gâtent les fans de foot avec trois matchs inédits de la Coupe de Belgique 2019-2020. Plusieurs clubs wallons sont encore en lice et vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale.

Six matchs sont au programme ce mercredi. Quatre à 20h00: le Standard aura l'avantage de recevoir la visite de Rebecq, seul club amateur rescapé qui évolue en 2e division (A2). Zulte-Waregem/Saint-Trond et Courtrai/Eupen et le duel entre les deux clubs de Proximus League encore présents Union/Westerlo précéderont Ostende/Club Bruges (20h30). A priori déséquilibrée, la rencontre en bord de mer pourrait l'être moins depuis la belle victoire des Ostendais dimanche en championnat aux dépens d'Anderlecht. Le très ouvert Charleroi-La Gantoise, les deux adversaires sont respectivement 4e et 3e du championnat, ponctuera la soirée (20h45). Les Zèbres n'ont plus perdu depuis deux mois (7 matchs). Les Buffalos voyagent plutôt bien comme ils l'ont démontré surtout en Europa League.

L'affiche opposant Charleroi à la Gantoise sera l’un des deux rendez-vous de ce mercredi 4 décembre. Dès 20h, sur Club RTL, Anne Ruwet, Jean-Marc Ghéraille et Christophe Grégoire, entraîneur de Seraing, se retrouveront autour de la table pour analyser et décortiquer cette rencontre.

RTLplay vous proposera également de suivre le match du Standard de Liège face au petit poucet de cette compétition, Rebecq, une équipe de Division 2 amateurs. C’est à suivre en exclusivité sur RTLplay dès 19h50.

Les quarts se joueront le 18 décembre, les demi-finales (aller-retour) les 22 et 29 janvier et la finale le vendredi 1er mai (20h30).