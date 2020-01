Croky Cup: Courtrai sur la route de l'Antwerp vers la finale (DIRECT dès 20h30)

Le Club de Bruges s'est fait accrocher par Zulte Waregem (1-1; vidéo) en match aller des demi-finales de la Croky Cup, la Coupe de Belgique de football, mercredi au stade Jan Breydel. Une grosse boulette de Simon Mignolet, offrant l'égalisation à Zulte, maintient toutes les chances des hommes de Franky Dury avant le match retour dans deux semaines au stade Arc-en-Ciel (20h45).

En attendant, l'autre duel de ces demi-finales oppose l'Antwerp à Courtrai. Une rencontre qui sera à suivre en direct dès 20h30 sur RTLplay et RTLSport.be!

Jeudi, l'Antwerp défiera Courtrai au Bosuil (20h45). Dimanche, les Anversois ont dû faire preuve de caractère pour s'imposer au Cercle (1-2). Après une victoire 4-2 contre Lokeren en seizièmes de finale, le Great Old a écarté deux grosses pointures en venant successivement à bout de Genk aux tirs au but (3-3, 4-3 t.a.b.) puis du Standard à Sclessin (1-2). Avec son armada offensive, et Dieumerci Mbokani en particulier, l'équipe de Laszlo Bölöni aura de sérieux arguments à faire valoir contre Courtrai, 12e de D1A. Les Kerels ont bénéficié d'un parcours plutôt clément, avec Seraing, Eupen et l'Union Saint-Gilloise comme adversaires, pour se hisser en demi-finales.

Les matches retour sont prévus les 5 et 6 février prochains. La finale se déroulera le 22 mars au stade Roi Baudouin de Bruxelles, quelques jours avant le début des Playoffs.