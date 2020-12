Croky Cup: les 1/16es de finale reportés encore une fois

(c) Belga

Reportés déjà une première fois, les seizièmes de finale de la Croky Cup (Coupe de Belgique) sont à nouveau repoussés à plus tard selon plusieurs médias. Ils devaient se jouer les 9 et 10 janvier prochains, ils auraient finalement lieu les 2, 3 er 4 février. Ce déplacement est essentiellement lié à la situation des clubs amateur compliquée par les mesures restrictives liées au coronavirus. Or, 9 des 32 équipes présentes à ce stade de la compétition sont issues du foot amateur.

Les deux ministres des Sports - Ben Weyts (N-VA) côté flamand et Valérie Glatigny (MR) côté francophone - reconnaissent la coupe comme une compétition professionnelle. Les neuf clubs amateurs encore en lice peuvent donc s'entraîner comme les clubs professionnels et jouer, mais doivent aussi respecter le protocole coronavirus, avec les tests hebdomadaires. Cela coûte de l'argent alors que les clubs amateurs sont déjà en difficulté financière avec la crise du coronavirus. Dès lors, ils n'étaient guère emballés de jouer au début du mois de janvier.

Le calendrier n'autorisera toutefois pas de nouveau report, précise l'Union belge de foot. "Si, en raison de la prolongation des mesures gouvernementales après le 15 janvier 2021, le football amateur ne peut pas redémarrer, la Croky Cup devra continuer à se jouer sans les clubs amateurs, lesquels recevront alors un dédommagement", précise-t-elle.