Voici la réaction de Mbaye Leye après Courtrai - Standard mardi soir en Croky Cup.

Le Standard s'est qualifié aux tirs au but pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique mardi au détriment de Courtrai (1-1, 6-5). "C'est une victoire méritée", a analysé Mbaye Leye au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "On gagne aux tirs au but, mais parce qu'on a pris ce but en fin de match. On maîtrisait le match, Courtrai n'était pas si dangereux que ça sur un terrain tellement difficile à jouer. Je pense d'ailleurs que joueur à 20h45 un match de Coupe le mardi sur un terrain gelé, je pense qu'on pouvait choisir mieux... A part ça, mes joueurs ont fait le boulot. Il y a des matches comme ça, à Seraing pareil. Dans l'ensemble, j'ai vu des joueurs dans l'abnégation. On n'a pas vu un jeu flamboyant, mais dans l'ensemble la victoire est méritée".

Après 120 minutes, les deux équipes étaient à égalité, Konstantinos Laifis (36e) a ouvert la marque pour les Rouches et Faiz selemani a égalisé pour les Kerels (90e+2). "Il y a des moments où il faut retrouver l'efficacité, elle peut faire la différence. Malheureusement, Klauss trouve le poteau. Il a encore été fantastique devant, mais dans l'ensemble, on va retenir la victoire car c'est un match de Coupe. Faire l'analyse de ce match, c'est qu'on a joué 30 minutes de trop. On a des jours à récupérer car on a un match très important à l'Antwerp (...) Dans l'ensemble, je veux des joueurs qui répondent présent et aujourd'hui, je l'ai eu. Il faut continuer comme ça car on a encore 8 matches à jouer en championnat et on veut aller le plus loin possible en Coupe".