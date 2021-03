Voici la réaction de Vincent Kompany après la demi-finale de Croky Cup entre Anderlecht et Genk (1-2) dimanche soir.

La finale de la Coupe de Belgique de football opposera le Standard à Genk le 24 ou le 25 avril au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Dimanche soir, le Racing s'est imposé (1-2) à Anderlecht dans la seconde demi-finale de la Croky Cup.

"On est déçu du résultat. Enormément déçu de ce résultat", a expliqué Vincent Kompany à notre micro. "On s'est créé suffisamment d'occasions franches pour marquer plus et puis on se retrouve avec ce but malencontreux qui fait qu'on doit partir à la recherche d'un petit brin de chance pour faire tourner ce match. Mais au vu des moments de ce match, on pu en sortir plus".

Ce qui a manqué aux Mauves? La finition, comme souvent. "Je ne peux pas plaindre de la réaction des joueurs ou de ce qu'ils ont laissé sur le terrain. Mais dans les matches comme ça, il faut mettre le ballon au fond des filets. On peut bien jouer et avoir l'envie de bien faire mais dans les matches comme ceux d'aujourd'hui, c'est le résultat qui compte".

Pour Anderlecht, c'est la fin de saison et les Playoffs I pour espérer décrocher un ticket pour l'Europe. "C'est aussi simple que ça. On va se concentrer sur le prochain match et se relever de ce coup dur".