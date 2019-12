Dino Arslanagic précise ce qui a permis à l'Antwerp de l'emporter: "Ils avaient moins de fraîcheur"

Dino Arslanagic ne cachait pas sa joie après la victoire de l'Antwerp sur la pelouse du Standard. Pour le défenseur, la différence s'est faite dans le jeu, avec un avantage physique clair en faveur des visiteurs. "On sentait qu'ils avaient moins de fraîcheur en seconde période, le coach nous a donc dit de pousser. On a prouvé que l'on était plus frais et plus fort physiquement", a-t-il affirmé.

Il est ensuite revenu sur les incidents de fin de match. Pour lui, les torts sont partagés. "Ce n'est pas utile de faire ça, il chauffe les supporters du Standard. On sait qu'il voulait vraiment gagner ce match, mais ça pouvait être évité. Après, ils réagissent et il ne faut pas le faire. Mais ça part de file en aiguille, ça devient ingérable... c'est dommage".