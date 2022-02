Après le choc flamand, place à Eupen-Anderlecht: ce qu'il faut savoir de la deuxième demi-finale de Croky Cup

La deuxième demi-finale de Croky Cup se joue ce jeudi soir (20h45). Un duel entre Eupen, révélation de début de saison rentrée dans le rang depuis et Anderlecht, qui s'exprime par intermittence et qui rêve de retrouver l'Europe.

C'est parti pour une deuxième demi-finale de Croky Cup. Ce jeudi, Eupen reçoit Anderlecht dans un duel entre deux équipes qui ont vécu une saison en dents de scie. Côté germanophone, le début de parcours en championnat était très surprenant, avec une pluie de succès et des performances qui les dessinaient comme l'autre surprise de cette compétition, aux côtés de l'Union.

Mais le cycle s'est achevé. Le club a concédé 12 défaites en championnat cette saison et n'a plus gagné depuis le 22 décembre, en quart de finale de la coupe. 14ème, ils ne sont désormais plus les adversaires piégeux que l'on craignait en début de saison. Cette coupe, pour eux, est un moment à part qui doit leur permettre de retrouver le momentum du début de saison.

Pour Anderlecht, la mission est tout autre. Engagé dans la lutte pour le Top 4 en championnat, le club bruxellois espère aller au bout pour s'assurer, quoi qu'il advienne, un ticket européen. Rappelons que le vainqueur de la Croky Cup jouera les poules de l'Europa League la saison prochaine. Surpris par deux défaites consécutives ces derniers jours, les joueurs auront à cœur de démontrer qu'ils ont l'étoffe de champions en puissance.

Un duel à vivre dès 20h45 sur Club RTL !