Eupen prend une leçon, Charleroi se fait humilier, le Standard fait le minimum: voici les premiers qualifiés pour les 8es de finale de la Croky Cup

Deinze-Eupen

Mercredi soir, Deinze s'est imposé face à Eupen, 3-0, pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Deinze est ainsi devenu le premier club issu des divisions inférieures à éliminer l'un des dix-huit de D1A.

De Belder (37e) et Quintero (43e) ont assuré la victoire aux locaux dès la première période, Eupen n'ayant pas trouvé de réplique. Quelques instants avant le coup de sifflet final, Balaj a parachevé la victoire de Deinze avec un nouveau but (90e+2). Deinze devient ainsi la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Seraing-Charleroi

Le Sporting de Charleroi s'est incliné sur le terrain de Seraing, 4-1 après prolongations, au stade des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les deux équipes étaient à égalité, 1-1, après 90 minutes quand la rencontre a basculé en faveur des Serésiens.

Les Zèbres ont pris le contrôle de la rencontre après le premier quart d'heure de jeu. Heymans a transformé une opportunité offerte par Morioka, qui a chipé le ballon chez Bunchukov (0-1, 17e). Mvoue a manqué l'occasion d'égaliser dans la foulée (20e), mais Mansoni a finalement réussi à emmener les vingt-deux acteurs vers les prolongations avec un but en fin de rencontre, sur un service d'Abanda (1-1, 81e).

En prolongations, le match a tourné à l'avantage de Seraing, qui a d'abord pris les commandes via Vagner, alors que Descotte aurait pu marquer en faveur de Charleroi quelques secondes plus tôt (2-1, 104e). Les Zèbres se sont effondrés dans le deuxième quart d'heure de prolongation, lorsque Wasinski a dévié dans son propre but un centre d'Abanda (3-1, 107e) avant que Vagner ne se fende d'un doublé pour achever les Carolos (4-1, 110e).

Seraing rejoint Deinze, tombeur d'Eupen, parmi les équipes qualifiées pour le prochain tour de la compétition. Deux autres rencontres ont lieu en Coupe de Belgique ce soir: Dender reçoit le Standard de Liège alors que Louvain se déplace chez les Francs Borains.

Dender-Standard

Le Standard s'est imposé par le plus petit écart, 0-1, contre une fière équipe de Dender, qui évolue actuellement en D1B.

Bien que peu menacés, les Liégeois ont manqué d'impact pendant une longue partie de la rencontre et ont ainsi dû attendre la 74e minute pour ouvrir la marque via une tête de Balikwisha, trouvé tout seul au deuxième poteau par un centre flottant de Laursen.

Quelque peu abattus, les joueurs de Dender ne sont pas parvenus à trouver de réponse à l'ouverture du score des Rouches. Ils ont dû laisser s'échapper la qualification.

Francs Borains-OHL

Les Francs Borains, qui occupent actuellement la 7e place du classement en Nationale 1, n'ont pas su résister à Louvain, pensionnaire de D1A, et se sont inclinés dans leur stade, 0-5.

En première période, Maertens (18e) et De Norre (44e) ont mis les Louvanistes aux commandes de la rencontre. Le buteur maison, Gonzalez, y est allé de sa contribution (48e) avant que Mpati ne marque contre son camp (62e) et que Vlietinck n'enfonce le clou quelques minutes plus tard (70e), pour sceller le score final.

Après Seraing, tombeur de Charleroi, et Deinze, qui a éliminé Eupen, le Standard et Louvain rejoignent les huitièmes de finale. Neuf rencontres mercredi et trois jeudi devront déterminer les douze autres équipes qui les y rejoindront.