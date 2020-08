Fâché, Philippe Clément avertit ses joueurs: "Ils doivent vouloir tout gagner" (vidéo)

Philippe Clément n'est pas un entraîneur heureux ce soir. Le coach du Club de Bruges est loin d'avoir apprécié ce qu'il a vu, ce samedi soir, face à l'Antwerp. Une défaite qu'il ne digère pas, alors que les Brugeois pouvaient faire le doublé national. "Nous n’étions pas prêts. Nous avons parlé de cela pendant 3 à 6 semaines. L’Antwerp était bien mieux préparé. J’étais fâché en première mi-temps parce que je ne reconnaissais pas mon équipe. On a bien réagi en seconde mi-temps, mais il faut aussi marquer", a analysé le tacticien.

Certains avancent aussi un manque d'envie des joueurs. "Je ne peux pas regarder dans la tête. Nous savons que c’est difficile de faire un doublé. Mais nous n’avons pas fait assez en première mi-temps. On doit jouer chaque match comme on a joué en seconde période. Les joueurs doivent vouloir progresser et tout gagner. Pour ça, j’attends une réaction face à Charleroi", a affirmé à ce sujet Philippe Clément.