Sous pression à cause des mauvais résultats en championnat, Anderlecht a refait surface jeudi à l'occasion des huitièmes de finale de la Croky Cup. Les Bruxellois ont en effet eu raison de Mouscron (2-3) et accèdent donc aux quarts de finale d'une compétition qui devient le grand objectif d'une saison jusqu'ici très décevante. Ce succès est toutefois associé à une mauvaise nouvelle, celle de la sortie sur blessure de Vincent Kompany juste après la pause.

"Oui, c'est une victoire qui fait du bien pour le club, c'est le plus important", a indiqué Frank Vercauteren au micro de notre journaliste Emiliano Bonfilgi après la qualification d'Anderlecht pour les quarts de finale de la Croky Cup face à Moucron. "Dès le départ, il y avait la volonté, la qualité et il y avait une équipe sur le terrain. On a amené du beau football avec de l'efficacité. On a fait ce qu'on devait faire, on doit juste encore être un peu plus constant et tâcher d'être beaucoup plus présent pendant la totalité des 90 minutes. Mais je crois qu'on peut féliciter l'équipe pour ce qu'elle a amené dès le départ. (Sur le 2e but mouscronnois) On ne parvient pas encore à éviter ce genre de problèmes et à contrôler ce match. On a tout en main et c'est en donnant quelque chose que l'adversaire peut revenir. Ca arrive, ce sont des choses desquelles on apprend. Si ça se termine bien, on a moins de problèmes avec ça. Kompany? On verra demain ou après-demain. Il a un problème aux ischios. C'est un peu ennuyant oui car on doit toujours choisir différemment et composer avec une sélection de joueurs...".