Franky Vercauteren ne sa cache pas après l'élimination d'Anderlecht: "Bruges était meilleur"

Sans surprise, c'est un Franky Vercauteren à la grise-mine qui s'est présenté devant Sébastien Capette. Le coach bruxellois n'a pas cherché à se cacher après la défaite des siens face au Club de Bruges.

S'il voyait du positif dans le jeu anderlechtois, il a cependant reconnu la supériorité de son adversaire. "Dans l'ensemble, on trouvait notre jeu, on pouvait construire, on s'en sortait et on équilibrait le contrôle. Mais en deuxième mi-temps on encaisse et on se trouve en difficulté. On a vu alors que Bruges contrôlait, était meilleur et maîtrisait le match", nous a expliqué l'entraîneur du Sporting.

Cette élimination est un nouveau coup dur pour Anderlecht, déjà englué dans le milieu du classement en championnat. Comment remobiliser les troupes après cet échec ? De nouveau, Franky Vercauteren semblait lucide. "Les mots, c'est qu'on doit tirer les conclusions d'aujourd'hui. On a montré de quoi nous étions capables pendant 35 minutes, mais ce n'est pas suffisant. On doit pouvoir le faire pendant 90 minutes et savoir hausser le niveau sur différents points. C'est le seul message que l'on peut passer".