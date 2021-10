La Louvière n'a rien pu faire pour contrer Anderlecht. Les Bruxellois se sont très logiquement imposés face aux Loups, mais avec un score très impressionnant de 1-7. Une rencontre de gala pour des Louviérois qui semblent n'avoir aucun regret.

C'est notamment le cas de Frédéric Taquin. L'entraîneur a reconnu la supériorité de l'adversaire, mais leur a surtout adressé un superbe message. "On a deux errements défensifs, et quand Anderlecht pique, c'est extrêmement costaud. 1-7, ça fait mal, c'est fort fort sévère. Mais je remercie Vincent Kompany et son équipe d'avoir donné tout ce qu'il y avait à donner, de nous avoir respecté jusqu'au bout. Ils nous ont fait vivre ce que l'on fait vivre aux autres en championnat", a-t-il déclaré en souriant.

Avant de souligner la belle ambiance, dans un Tivoli comble de 10.000 supporters. "C'était magnifique comme ambiance, j'espère que les joueurs en ont profité. Encore merci à Anderlecht d'avoir tout donné".