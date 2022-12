Genk - Anderlecht EN DIRECT: les deux équipes ne parviennent pas à se départager, place aux prolongations

Genk - Anderlecht, c'est le choc de la soirée en Croky Cup ! Qui passera au prochain tour ? La rencontre est à suivre sur Club RTL et RTL Play.

DIRECT

90+4' : Et c'est terminé ! Nous irons donc au prolongation où l'on espère voir au moins un petit but.

90' : Le raté du buteur nigérian ! Seul au but après un centre de Paintsil, Onuachu envoie au-dessus ! C'était la balle de match.

89' : C'est limite ! Onuachu s'en allait vers le but, mais il est signalé hors-jeu d'un cheveu. C'était chaud. Rappelons qu'il n'y a pas de VAR à ce stade de la compétition en Croky Cup. Bien joué à l'assistant.

87' : Anderlecht pousse mais pour l'instant Genk gère plutôt bien les assauts bruxellois.

83' : Les changements s'enchaînent et le rythme baisse un peu pour l'instant. On se rapproche tout doucement de la fin du temps règlementaire.

76' : Beau centre mauve et Cuesta écarte le danger. Ça se rapproche tout doucement pour les hommes de Riemer...

73' : Moins d'occasions franches en seconde période mais on a l'impression que le match peut basculer à tout instant.

69' : Quelle opportunité pour le RSCA ! Murillo trouve Vandevordt sur sa frappe, qui s'écrase ensuite sur le montant !

66' : Après une belle percussion de Debast, Amuzu envoie un tir dans les gants de Vandevoordt.

63' : Joli tir de Refaelov, mais non-cadré. Ça n'inquiète pas le gardien genkois.

58' : Coup france très bien donné par Adrien Trebel, mais qui passe devant tout le monde ! Le ballon file juste à côté du but de Vandevoordt.

53' : Onuachu file vers le but, mais manque sa conduite de balle. Le ballon revient vers un Genkois, qui centre dans le paquet. Le ballon revient vers Paul Onuachu qui claque le but, mais est signalé, à juste titre, hors jeu.

50' : Une petite mésentente dans la défense mauve, mais Onuachu et Trésor se gênent et ne parviennent pas à provoquer le danger.

48' : Mode mineur en ce début de seconde période. Les deux équipes se réchauffent petit à petit.

------------------------------------------------------

45' : C'est la mi-temps. Score toujours nul et vierge malgré quelques opportunités des deux côtés. La deuxième mi-temps va nous offrir des buts, c'est certain !

42' : Anderlecht est bien dans le coup. Après quelques minutes d'adaptation, les Bruxellois sont sortis et mettent Genk quelque peu en difficulté.

38' : Grosse possibilité anderlechtoise ! Refaelov frappe dans le rectangle, Preciado tacle pour écarter le danger. On réclame une main, mais il n'en est rien, le joueur repousse du ventre. Le ballon effleure ensuite la main, mais il n'y a pas faute manifeste.

34 ' : Encore un bon ballon vers Francis Amuzu, bien en jambes, mais son centre ne donne rien.

29' : L'occasion trois-étoiles ! Face au but, Paintsil est à la retombée d'un centre, mais manque le cadre ! Incroyable !

24' : Vertonghen ! Le ballon revient sur le défenseur belge dans le rectangle qui frappe instantanément. Vandevoordt écarte du pied.

21' : Suite à un bel enchaînement de passes, Amuzu percute et tente une frappe. Elle passe à côté, mais Anderlecht met le nez à la fenêtre.

19' : Les centres de Genk continuent de faire mal. Sur un centre de Paintsil, Onuachu n'est pas loin de reprendre le ballon, mais la défense bruxelloise tient bon.

15' : Mike Trésor, la pépite du Racing Genk, fait l'objet d'une surveillance particulière. Pour l'instant, Zeno Debast s'en sort bien et maîtrise correctement le virevoltant ailier.

12' : La belle occasion limbourgeoise ! Munoz se retrouve face à Van Crombrugge, mais un retour anderlechtois vient gêner le Colombien au moment de la frappe. C'était chaud !

10' : Petite alerte pour Vertonghen, qui s'est fait mal au genou en taclant.

5' : C'est animé ! Première opportunité pour les Anderlechtois avec une frappe de Silva déviée en corner. Celui-ci, tiré par Trebel, ne donne rien.

4' : Genk pousse déjà. Les ailiers limbourgeois forcent sur les côtés et proposent quelques centres. Pour l'instant, pas de grand dangers pour les Mauves.

2': Première ocassion pour les Anderlechtois ! Frappe lointaine de Debast, détournée par le gardien de Genk.

1' : Et c'est parti.

0' : Les joueurs vont bientôt rentrer sur le terrain, on va vivre ce match ensemble les amis !

Les compositions

L'avant - match

Après la qualification de l'Antwerp et de l'Union Saint-Gilloise respectivement face au Standard et à Ostende, hier soir, c'est au tour du Club de Bruges, d'Anderlecht et de Genk de rentrer en scène. Les Brugeois affrontent Saint-Trond tandis que le choc de la soirée, diffusé sur Club RTL et RTL Play opposera le leader de la Jupiler Pro League, Genk, au Sporting d'Anderlecht, à 20h45.

En difficulté en championnat, où ils ne pointent qu'à la onzième place du classement, les Bruxellois peuvent toujours sauver leur saison grâce à la coupe. Sous la houlette de leur nouveau coach Brian Riemer, les Anderlechtois peuvent entamer cette période post-Coupe du monde de la meilleure des manières en allant chercher un résultat sur le terrain des Genkois.