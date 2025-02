Genk-Bruges EN DIRECT: ce match peut partir dans tous les sens (1-1)

Depuis ce but, on sent que Bruges a repris vie. On a même failli assister au 1-2, après un ping-pong entre les défenseurs de Genk.

Et voilà, Bruges égalise par l'inévitable Ordonez ! Sur un corner joué par Tzolis, Mechele dévie de la tête et le ballon arrive dans les pieds d'Ordonez au petit rectangle. Sa reprise est bonne et file au fond. 1-1 !

GENK on the boarddd

Genk ouvre le score sur sa première réelle phase dangereuse ! C'est Karetsas qui envoie d'abord une superbe frappe enroulée, écartée par Jackers et la barre. El Ouahdi suit bien et place dans le but vide. 1-0 !

Sans surprise, c'est le Racing Genk qui met la pression d'entrée. On le rappelle, ils ont un retard d'un but à combler.

20h15

La compo de Bruges

Côté brugeois non plus, il n'y a pas de grosse surprises. Sabbe est à nouveau sur le banc. Cela ressemble à une composition de Ligue des Champions. Onyedika, Vanaken et son Soulier d'Or, Talbi, Tzolis et Jutgla sont tous titulaires.