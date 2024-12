Genk - Standard EN DIRECT: les Limbourgeois dominent mais toujours pas de but à la pause (0-0)

Avouons-le, sur le papier, Genk est largement favori. Mieux fourni dans son effectif, le club limbourgeois trône en tête de la Pro League avec 11 victoires en 16 matchs et 35 points au compteur. Très bons sur le plan offensiv, puisqu'il s'agit de la deuxième meilleure attaque belge avec 33 buts en championnat, les Limbourgeois ont cependant connu deux contretemps fâcheux ces dernières semaines. Une défaite à l'Union le 10 novembre (4-0), mais aussi un partage décevant ce week-end à Saint-Trond (2-2). Seul un joueur manquera à l'appel, à savoir Ndenge Kongolo, toujours blessé. Genk reste aussi invaincu à domicile, avec 6 victoires en 7 rencontres cette saison. Au tour précédent, ils avaient dompté Beveren 0-2.

C'est un vrai beau choc qui nous attend, ce mercredi soir, en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Le Racing Genk reçoit le Standard, dans une affiche en apparence désiqulibrée, mais qui pourrait bien être plus disputée que prévu.

Genk : Penders, Kayembe, Cuesta, Nkuba, Smets, Heynen, Bangoura, Karetsas, Steuckers, Bonsu Baah, Oh

Bienvenue dans ce live ! Nous allons suivre ensenmble ce choc des huitièmes de finale de Croky Cup entre Genk et le Standard.

Ça n'a pas été facile pour le Standard au tour précédent, face au Lyra-Lierse. On prend quelques minutes pour revivre ce match ?

Le coup d'envoi vient d'être donné, bon match à toutes et tous !

Le Limbourgeois est lancé en profondeur, mais Hautekiet revient et contre la frappe du Ghanéen.

Idéalement servi par Kayembe, l'attaquant limbourgeois n'a plus qu'à ajuster sa tête pour ouvrir le score mais se loupe complètement. La voilà la grosse occasion de cette première mi-temps.

En contre attaque, Oh a une solution à sa gauche, une autre à sa droite, mais préfère y aller seul avec une frappe lourde bien arrêtée par Epolo. Nouvelle grosse occasion pour l'attaquant de Genk.

En face, il y aura le Standard. Vainqueur dans la douleur contre le Lyra-Lierse lors du premier tour, les Rouches savent qu'ils peuvent jouer l'Europe s'ils brillent cette saison en Croky Cup, ce qui fait de cette compétition un objectif pour les Rouches. On connaît tous la grande irrégularité de cette équipe, qui n'a remporté que deux de ses 6 derniers matchs et qui reste sur un nul contre Charleroi. Pire: les Rouches n'ont gagné qu'un match loin de leurs bases cette saison, contre Dender. Mais ils ont surtout concédé 5 défaites en 8 rencontres. Rappelons aussi que le Standard sera privé d'Arnaud Bodart, blessé, mais aussi de Bates, Sutalo et Ngoy, eux aussi à l'infirmerie.