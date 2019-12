Gianni Bruno: "Franchement, la soirée est parfaite" (vidéo)

Le Sporting de Charleroi n'est pas parvenu à atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique, un des grands objectifs de sa saison, mardi soir en sortant battu (2-0) du Stade Arc-en-Ciel de Zulte Waregem. Les Carolos ont succombé aux buts de Saido Berahino (48e) et de Cyle Larin (90e+3).

"L'objectif est atteint", a indiqué Gianni Bruno au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "En Coupe, il faut gagner quelle que soit la manière. On est tombé contre une bonne équipe, on savait que ça allait être difficile, qu'il fallait être bien en bloc et bien défendre, c'est ce qu'on a fait tout le match, on n'a pas donné beaucoup d'occasions et on a été efficace devant. Franchement, la soirée est parfaite avec la qualification au bout. Maintenant, on va se concentrer pour bien finir l'année et puis espérer un bon tirage et puis on verra pour la suite. Quel tirage? Avec un match à l'extérieur d'abord pour finir à domicile, ça serait bien. Quelle que soit l'équipe car pour gagner, il faut battre tout le monde".