Hendrick Van Crombrugge: La qualification en finale est "un énorme soulagement"

Le portier d'Anderlecht, Hendrick Van Crombrugge, n'aura pas eu beaucoup de travail pendant la victoire de son équipe en demi-finale retour contre Eupen.

Pour le portier, cette finale est "un énorme soulagement". "On avait fixé comme objectif d'au moins jouer la finale et j'ai dit au groupe que la finale on ne va pas la jouer mais la gagner", annonce déjà le gardien.

Comme son coéquipier Kouamé, élu 'homme du match', Van Crombrugge compte profiter de la qualification mais reste conscient qu'un match important attend son équipe ce week-end en championnat. "On va profiter mais dimanche on a un gros match (contre Ostende, ndlr) donc on va vite se reconcentrer."