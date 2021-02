Charleroi aurait pu inscrire un second but contre La Gantoise jeudi soir en huitième de finale de la Croky Cup, mais l'arbitre de touche a signalé un hors-jeu au départ de la phase.

Charleroi se déplaçait à La Gantoise jeudi soir pour la suite et fin des huitièmes de finale de la Croky Cup.

Alors que les Zèbres menaient 0-1 et qu'on jouait la 55e minute, Nicholson amorce une belle contre-attaque. Arrivé dans le rectangle adverse, le buteur jamaïcain glisse le ballon à Cristian Benavente qui pousse le ballon dans le but vide, mais l'arbitre de touche signale un hors-jeu.

Si, au départ, on peut penser qu'il n'y avait pas hors-jeu sur cette phase, c'est parce qu'il faut voir l'ensemble de cette action. Et l'on se rend compte que le hors-jeu signalé se situe avant cela: Nicholson était hors-jeu au départ de l'action. Comme on peut le voir dans la vidéo commentée par notre consultant Frédéric Gounongbe.

