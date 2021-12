La Gantoise-Standard EN DIRECT: les Rouches étouffent complètement (2-1)

> Suivez la rencontre en direct sur RTL PLAY

LE DIRECT

65' - Encore un cafouillage dans la défense du Standard. Ngadeu parvient encore à frapper et alerte le gardien. Derrière c'est Depoitre qui alerte Henkinet.

64' - Henkinet intervient bien sur corner, mais la tête de Ngadeu est là pour faire 3-1... sauf qu'il place à côté.

61' - Les Gantois réclament un penalty sur un accrochage de Laifis. Mais l'arbitre déjuge après discussion avec ses assistants.

58' - Premiers changements au Standard. Bokadi et Dragus montent, Amallah et Raskin sortent.

53' - TISSOUDALI REDONNE L'AVANTAGE AUX BUFFALOS ! Il est servi facilement dans la surface, dribble son opposant et place le ballon hors de portée d'Henkinet. 2-1.

51' - La pression liégeoise s'intensifie quelque peu !

46' - OH QUEL BUT GENIAL ! Donnum fusille Bolat d'une frappe limpide à distance et relance le suspense !

45' - On repart pour 45 minutes.

45' + 3 - C'est la pause à Gand. Le Standard est dominé et va devoir réagir pour conserver une chance de s'imposer. Tissoudali a encore eu une grosse occasion en fin de période.

43' - Encore une occasion gantoise. Dussenne sauve le Standard sur une reprise de la tête défensive.

38' - OH L'OCCASION ! Depoitre reprend un ballon de la tête au premier poteau. Henkinet le dévie et le ballon finit sur la barre.

37' - Cafouillage dans la surface liégeoise. Depoitre en hérite dans la surface, mais sa volée est captée par Henkinet.

35' - Amallah prend un jaune pour un geste qui semble totalement involontaire. Le VAR intervient pour justifier la jaune. Très étrange.

30' - De Sart tente à distance et offre un joli ballon aux nuages.

28' - Kums tombe dans la surface et réclame un penalty, refusé par l'arbitre.

25' - Le match est haché par de nombreuses fautes. Encore ici, avec Kums.

22' - Hjulsager prend un carton jaune. Klauss, lui, est au sol après un léger contact sur son visage.

18' - Tentative d'envoi de Klauss, contré parfaitement par la défense. C'est la première véritable incursion liégeoise.

15' - Jaune pour Nkounkou, qui s'est essuyé la semelle sur le talon d'un adversaire.

13' - Le Standard ne réagit pas en étant dangereux. C'est La Gantoise qui garde l'initiative.

8' - GAND OUVRE LE SCORE ! Sven Kums envoie une lourde frappe à distance à l'entrée de la surface et fait 1-0 !

5' - Vadis Odjidja doit sortir sur blessure. Il est remplacé par Hjulsager.

3' - Les premières minutes sont bonnes en rythme. Mais pas encore d'occasions 3 étoiles.

0' - On est partis à Gand ! Quelques fumigènes ont retardé légèrement le coup d'envoi.

Les compositions

La Gantoise: Bolat, Okumu, Ngadeu, Vadis, De Sart, Samoise, Hanche-Olsen, Kums, Fortuna, Depoitre, Tissoudali

Standard: Henkinet, Ngoy, Dussenne, Sissako, Laifis, Nkounkou, Raskin, Bastien, Amallah, Dønnum, Klauss

L'avant match

Ce quart de finale de Coupe de Belgique entre le Standard et La Gantoise ressemble déjà à un match clé pour les Rouches. Sur la pelouse gantoise, ils devront faire oublier leur spirale négative et démontrer qu'ils sont en mesure de battre n'importe qui sur une manche unique. 12ème en championnat, le club liégeois verrait aussi d'un bon œil une victoire finale dans cette Croky Cup, qui lui permettrait de maintenir ses chances d'Europe, en se qualifiant pour les barrages de l'Europa League.

Pour y arriver, il faudra cependant dominer une équipe gantoise qui s'est imposée face au Standard, sur le même terrain, il y a près d'un mois (3-1). Cinquième de notre championnat, le club gantois reste sur une série de résultats favorables, interrompue à la surprise générale par une défaite 4-3 sur le terrain de Malines. Un obstacle de taille pour le Standard, à la recherche de confiance autant que de résultat.

Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Une rencontre à vivre en direct sur Club RTL et RTL Play.