L'Antwerp a décroché son ticket pour la finale de Coupe de Belgique jeudi soir en battant Courtrai (0-1) en demi-finale retour. Les Anversois, buteurs sur penalty grâce à Lior Refaelov (37e), affronteront le Club de Bruges le 22 mars prochain au Stade Roi Baudouin pour ce qui sera leur première finale depuis 1992.

"Ca fait chaud au coeur (en réponse aux chants des supporters à sa gloire)", a déclaré Laszlo Bölöni après la rencontre de Croky Cup entre Courtrai et l'Antwerp jeudi soir. "Je pense à eux car cela faisait des dizaines d'années qu'ils attendaient une finale. Ils la méritent (...) Arriver dans les meilleurs clubs de Belgique demande encore un peu plus de temps, de présence sur le plan international et plus de valeur collective et individuelle. Cela fait 2,5 ans qu'Anvers est sur la bonne voie. Depuis 2,5 ans, on est en construction. C'est extraordinaire ce que font nos dirigeants. Et c'est tout aussi difficile de faire des performances en même temps avec l'équipe. Pour l'instant, je touche du bois, on a réussi".