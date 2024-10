Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, se réjouit après ses grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht, "le moment idéal"

Avec la blessure de Vertonghen et la méforme de Zanka, beaucoup se sont déjà étonnés de ne pas voir le jeune défenseur recevoir sa chance. Mais pour l'instant, Lapage profite du moment tout en se montrant déterminé. "On veut toujours plus, c'est très chouette d'avoir fait mes débuts, mais je vais continuer à travailler et quand le coach aura besoin, je serai prêt. Je pense que c'est le début pour peut-être un peu plus", a-t-il déclaré.

Le prochain joueur made in Neerpede à venir renforcer l'équipe première d'Anderlecht?