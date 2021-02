Ce soir, à 21h15, le RFC Liège va vivre une sacrée soirée. Dans son entre, le club de troisième division recevra Anderlecht en Croky Cup. Un match spécial pour une équipe à l'arrêt depuis le mois d'octobre.

Affronter un club de Pro League, à domicile, dans une compétition qui réserve chaque année des surprises... Le RFC Liège s'apprête à vivre une soirée très particulière, ce mercredi, en Croky Cup.

Pensionnaires de D3, les joueurs liégeois s'apprêtent à jouer Anderlecht. Un tirage aussi compliqué qu'idyllique pour des joueurs qui ne cachent pas leur impatience. "On est impatients, surexcités. Cela fait des mois que l'on n'a plus joué au foot. Une affiche comme ça, tu n'en joues pas 30 sur ta saison. On est très impatients d'être ce soir et de pouvoir en découdre avec Anderlecht", confirme Jonathan D'Ostilio, le capitaine du RFC Liège au micro d'Emiliano Bonfigli.

Malheureusement pour eux, le huis-clos sera bien en vigueur et il faudra donc composer sans la présence des supporters. Mais pour eux, il faut être conscient de l'histoire du club au moment de monter sur la pelouse, avec ou sans fans. "Si un joueur n'est pas au courant, je pense que les supporters sont là pour nous le rappeler", plaisante d'ailleurs Jonathan D'Ostilio. "On sent qu'il y a un engouement, même si l'on sait qu'ils ne pourront pas être présents. On sait très bien qu'ils sont là, qu'ils seront derrière leurs écrans et on fera tout pour leur rendre sur le terrain".

Des supporters, eux, ont accepté de payer leur place, formant une cagnotte qui sera reversée aux joueurs en cas de succès. "C'est un club où règne une ambiance familiale", résume Dominique pour expliquer ce geste. "Quand on est rouge et bleu une fois, on l'est pour toujours. Quand je vois ce que le club a vécu, il y a toujours autant de monde, c'est fou. La ferveur est toujours là. Je suis convaincu que si le match s'était déroulé dans des conditions normales, ils auraient dû refuser du monde ici".

Le match est programmé à 21h15 et sera en direct sur RTLplay et RTL-TVI.

Si le match Seraing-Standard se poursuit en prolongation il sera diffusé jusqu'au bout sur RTL-TVI. RFC Liège-Anderlecht sera diffusé en intégralité sur RTLplay et dès la fin du match Seraing-Standard sur RTL-TVI.