Le Standard affronte Eupen en demi-finale de la Croky Cup. Les Rouches n'ont pas réussi à prendre le dessus en première période. Amallah, lui, réclamait un penalty à la demi-heure.

Le joueur des Rouches était accroché dans la surface, bien que le duel semble léger. Lawrence Visser n'a rien signalé et le VAR n'a pas hésité longtemps non plus. Pour nos consultants, il y avait penalty. Pour eux, il y a contact, certes involontaire, mais il est étonnant que le VAR ne soit pas d'accord avec cela.

La phase fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux.