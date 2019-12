Damien Marcq: "Il y a une alchimie qui est en train de se former à Zulte-Waregem" (vidéo)

Le Sporting de Charleroi n'est pas parvenu à atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique, un des grands objectifs de sa saison, mardi soir en sortant battu (2-0) du Stade Arc-en-Ciel de Zulte Waregem. Les Carolos ont succombé aux buts de Saido Berahino (48e) et de Cyle Larin (90e+3).

"C'était un match compliqué", a confié Damien Marcq au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "Le plus important, c'est la qualification. On savait Charleroi dans une très bonne période et qu'il fallait mettre tous les ingrédients pour les battre. J'espère que c'est ce qu'on a fait ce soir. En tout cas , on est heureux de cette qualification. Il y a une alchimie qui est en train de se former autour du groupe ici à Zulte, on est dans une bonne dynamique. On doit continuer comme ça, il reste deux matches avant la trêve, on va tout faire pour rester dans ces Playoffs I. On va jouer les matches les uns après les autres, mais on est dans une situation où on ne peut pas se projeter dans le long terme car il y a beaucoup d'équipes qui veulent ces places en POI".