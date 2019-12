Massimo Bruno a qualifié Charleroi: "Maintenant, il faut penser au prochain match" (vidéo)

Le Sporting de Charleroi, l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges ont rejoint mercredi soir le Standard, Zulte-Waregem, Courtrai et l'Antwerp en quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Les Zèbres ont battu la Gantoise grâce à un but de Massimo Bruno (84e).

"Deux buts contre Gand? Oui, mais aujourd'hui, le plus important, c'était de mettre ce but qui allait faire la différence, mais toute l'équipe a fait un gros effort pour mériter ce but", a indiqué Massimo Bruno au micro de notre journaliste Sébastien Capette après la qualification en quarts de finale de la Croky Cup contre La Gantoise mercredi soir. "C'était une grosse bataille au milieu de terrain avec beaucoup d'engagement, on a bien répondu dans l'impact et souvent on a pris le dessus je trouve. On savait que ça allait se jouer à rien et qu'il fallait vraiment être concentré pour l'action qui allait faire la différence. Oui, ça fait du bien. On a fait le job, on est très, très content. On a gagné ce match contre une très bonne équipe belge, la meilleure avec Bruges. Maintenant, il faut penser au prochain match. On est fort mentalement, on l'a encore prouvé aujourd'hui. A chaque match, on essaye de se remettre en question, on ne se repose pas sur nos lauriers. Il fallait vraiment jouer avec nos armes et être à 100% pour gagner ce match".