Mouscron-Standard: José Jeunechamps est satisfait de ses joueurs après la défaite face au Standard (vidéo)

Le coach de Mouscron, José Jeunechamps était partagé après la défaite 0-1 de son équipe face au Standard. "On est entre deux sentiments : la frustration d'avoir été battu la satisfaction du contenu. On été un peu trop bas en première période, en deuxième mi-temps ça a été mieux. On doit être un peu plus mordants, agressifs et présents en plus grand nombre devant. Les gars n'ont rien lâché et c'est de bonne augure."

Le seul but de la rencontre a été marqué par Joao Klauss sur pénalty. C'est William Simba qui était fautif sur cette action, son coach a décidé de ne pas lui en tenir rigueur. "Je ne vais pas incriminer le joueur, il est jeune et il apprend. On est resté calme et organisé. C'est important pour la suite du championnat."

Si le coach était globalement satisfait de la prestation de ses joueurs, il regrette tout de même que "dans la première mi-temps on les a trop respectés".

