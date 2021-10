Moussa Sissako a été élu 'homme du match' du 16e de finale entre le Standard et Mouscron. Le jeune joueur était ravi de cette distinction mais a voulu pointer le collectif. "On a fait une bonne performance collective, c'est pour ça que j'ai fait une belle performance personnelle."

"Mouscron est une belle équipe, on a su faire le dos rond et gagner le match. La victoire était très importante. On devait gagner ce soir" ajoute encore Sissako. "Des matchs comme ça, ça donne envie de se sublimer et prendre des points en championnat."