Où en est le process ? Vincent Kompany en plein dilemme avant la Croky Cup

En difficulté depuis le début de l’automne (un succès obtenu sur ses huit dernières rencontres en championnat), le Sporting d’Anderlecht a retrouvé des couleurs ce samedi à Charleroi. Les Bruxellois ont inscrit trois buts à l’extérieur, ce qu’ils n’étaient pas encore parvenus à réaliser cette saison.

Vincent Kompany a posé des choix forts lors de ses 2 derniers matchs en abandonnant son Process qu’il a pourtant souvent vanté depuis son arrivée. Face à Courtrai, il y a 10 jours, l’ancien capitaine de Manchester City n’a fait appel à aucun jeune de son centre de formation. Il faut remonter au 5 février…2012 pour trouver trace d’un tel exploit. Amuzu, formé à Neerpede, a tout de même reçu sa chance contre Charleroi contrairement à Verschaeren ou encore Ait El Hadj qui sont souvent utilisés dans un rôle de joker.

Lors de sa rencontre inaugurale à l’Union fin juillet, le Sporting avait d’ailleurs aligné un onze dont la moyenne d’âge affichait 23,3 ans. Elle était plus élevée ce week-end à Charleroi puisqu’elle était estimée à 25,4 ans. Si Kompany n’est pas un adepte de la rotation en championnat, il pourrait cependant être tenté de réaliser une revue d’effectif ce mardi et laisser ainsi la chance à Sardella, Verschaeren, Amuzu, El Hadj ou Kana de prouver leur valeur.

Une attaque qui ne fait pas (encore) l’unanimité

Le bilan est implacable, le Sporting est la seconde meilleure attaque du championnat avec un total de 31 buts inscrits en 16 matchs en Pro League. Néanmoins, Zirkzee, Kouame et Raman ont brillé par intermittence mais n’ont pas encore réussi à faire oublier Lukas Nmecha (18 buts la saison passée). Sergio Gomez, arrière gauche, est l’arbre qui cache la forêt puisqu’il totalise cinq buts et six passes décisives depuis le début de la saison.

Seraing sur une pente ascendante

Son adversaire de la soirée lutte pour son maintien mais il vient de se donner un bon bol d’air grâce à deux succès décrochés à Louvain et contre Saint-Trond. Les hommes de Jordi Condom, promus en D1A, peuvent compter sur Georges Mikautadze auteur de sept buts depuis son retour au Pairay.

Le Géorgien avait beaucoup manqué à son équipe début août lorsque le Sporting avait décroché les 3 points face aux Sérésiens en championnat. Cette rencontre sera à suivre ce soir dès 20h sur Club RTL et RTL Play.