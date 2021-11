Philippe Vande Walle apprécie les efforts de Vincent Kompany. Notre consultant ne s'en est pas caché sur le plateau de la Croky Cup, alors qu'Anderlecht se déplace à Seraing en huitième de finale de la compétition.

Pour lui, Kompany est bien en train de réaliser quelque chose de positif avec les jeunes joueurs, que l'ancien Diable Rouge veut mettre en avant le plus régulièrement possible. "Je crois vraiment en ce process. En toute humilité, il donne confiance à ses joueurs. Il fait ses choix en âme et conscience, il ne cherche pas d'excuse, il croit en ses joueurs et il leur donne confiance. Ils sont là, ils sont bien et le process avance", a déclaré Vande Walle.

Pour lui, l'idée même d'une immunité de Kompany à Anderlecht n'a pas de sens, cependant. "C'est un faux débat, mais les résultats seront décisifs. Quelle que soit la façon de faire, ce sont toujours les résultats qui décident".