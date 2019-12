Philippe Vande Walle tacle Lamkel Ze après les incidents au Standard: "Pourquoi doit-il aller provoquer ?"

Philippe Vande Walle a analysé la scène ayant amené à cette bagarre générale au coup de sifflet final du quart de finale de Croky Cup entre le Standard et l'Antwerp. Pour notre consultant, les torts sont partagés.

"Tout tourne autour de la frustration d'être battu", a affirmé l'ancien joueur. "C'est tout à fait logique que le Standard soit frustré. Mais il faut dire que Lamkel Ze n'était pas devant la classe quand on a distribué les cerveaux", a-t-il poursuivi.

Une sortie qu'il a tempérée par la suite. "Pourquoi doit-il aller provoquer ? Cela ne sert à rien. Tu gagnes, tu es qualifié, tais-toi et rentre, c'est bon. Mais Boljevic ne doit pas non plus aller le chercher au gosier, ça ne sert à rien. Tout s'enchaîne dans une frustration, avec la rouge et des choses inutiles".

Pour Philippe Vande Walle, Lamkel Ze devra d'ailleurs apprendre à gérer ses émotions s'il espère passer un cap supplémentaire dans sa carrière.