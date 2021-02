Voici la réaction d'Albert Sambi Lokonga après Union Saint-Gilloise - Anderlecht en Croky Cup (0-5).

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé largement (0-5) face à l'Union Saint-Gilloise jeudi soir lors du dernier huitième de finale de la Coupe de Belgique. "Pas difficile? C'est de loin qu'on peut dire ça parce qu'on a fait face à une bonne équipe de l'Union, surtout en première période où on avait des difficultés. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'on marque vite. Les fumigènes? Je ne sais pas, mais on a eu du mal à rentrer dans la rencontre, mais petit à petit, on est venu et on a fait le boulot".

En quart, les Mauves affronteront le Cercle de Bruges. "On doit progresser match après match. On sait que c'est les quarts, mais on ne doit pas regarder trop loin. On doit prendre la victoire à chaque prochain match, tout simplement".

Gagner à l'extérieur, ça fait du bien. "Oui, c'est bon pour la confiance de ce jeune groupe de gagner dans des endroits pas faciles comme aujourd'hui ou la semaine passée. C'est bien, il faut continuer sur notre lancée".