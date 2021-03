Anderlecht a éliminé le Cercle Bruges (1-0) mercredi soir pour se hisser en demi-finale de la Coupe de Belgique. Voici la réaction de Yari Verschaeren, de retour après trois mois d'absence pour cause de blessure.

"Ça fait du bien de rejouer", a indiqué Yari Verschaeren à notre micro. "Ca faisait longtemps que je n'avais pas joué, ça fait vraiment plaisir. A la fin, c'était un peu difficile (physiquement, ndlr) mais au final, on a gagné donc c'est top".

Grâce à cette victoire, les Mauves sont en demi-finale qui se jouera en un match sec. Puis ce sera la finale. Deux rencontres pour espérer remporter un trophée. "On sait que la Coupe est important pour nous. On essaye de gagner tous les matches. Maintenant, on est en 1/2, on va voir comment ça va se passer".

5e à un point du Top 4 en championnat, il semble qu'il se passe quelque chose au sein du club bruxellois en cette fin de saison. "Oui, ça va se jouer jusqu'au dernier match. On est en bonne position maintenant, on va voir comment cette saison va se terminer".