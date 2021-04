Samuel Bastien: "Gagner la Coupe va nous permettre de respirer un bon coup" (vidéo)

Le milieu de terrain du Standard Samuel Bastien dispute la première finale de sa carrière professionnelle. Les Liégeois, qualifiés pour les Playoffs 2 à l'issue de la phase classique, auront l'occasion de quelque peu sauver leur saison "difficile".

Le Standard de Liège tentera dimanche (à suivre dès 20h sur Club RTL et RTL Play) de remporter sa neuvième Coupe de Belgique face au Racing Genk au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

C'est la première finale disputée par le milieu de terrain Samuel Bastien. "C'est un moment qui compte et gagner serait magnifique", a-t-il confié à nos journalistes Vincent Legraive et Thomas Decupere. "Quand on est footballeur, on joue pour des matches comme ça, pour vivre des événements comme ça et on va tout donner pour remporter ce match".

Ce match, ce sera une belle affiche contre une belle équipe du championnat. "Oui, une très belle finale contre Genk qui est une très bonne équipe, mais nous aussi avons des atouts. Demain, on va tout mettre en oeuvre pour remporter ce match". "C'est un match totalement différent des autres parce que cela se joue sur un match et surtout une finale se joue aussi sur des détails, donc on va essayer de rester concentrés pour ne pas commettre les erreurs qu'on commettait auparavant parce qu'on sait très bien que ce match-là, c'est un match à ne pas perdre".

Si le Standard soulève la Coupe, il sera européen l'année prochaine. "Ca va changer énormément de choses, ça va être un soulagement car on a vécu une saison très difficile. Ca va nous permettre de respirer un bon coup et peut-être aussi profiter un petit peu car c'était une saison difficile pour tout le monde".

Une finale qui se déroulera sans public. "C'est sûr, mais ils nous ont attendu à notre départ ce matin à l'Académie, ça a fait chaud au coeur, on ne s'y attendait pas. On pense fort à eux, on sait très bien qu'ils sont avec nous et on va le faire pour eux".