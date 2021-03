Selim Amallah est sans conteste l'homme du soir au Standard. Le Marocain a qualifié son équipe d'une superbe frappe, venue tromper Defourny. Fier de son geste, il n'a pas caché son bonheur au micro d'Emiliano Bonfigli. "J'avais dit à la mi-temps qu'on allait rectifier devant les cages, chose qui a été faite. Je suis content qu'on soit qualifiés", a répondu le Liégeois.

Reste maintenant, avant la finale prévue fin avril, à se concentrer sur le championnat. "On va se focaliser sur le prochain match et laisser la finale derrière nous. Mais on y pense toujours ! Jouer une demi-finale, tu as envie qui fait que tu as envie de jouer une finale mais on devrait jouer de la même manière en championnat. On a la qualité pour".