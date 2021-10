Seraing, le Beerschot, Genk, La Gantoise: les équipes de Pro League assurent et filent en huitième de la Croky Cup

Parmi les rencontres des 16es de finale de la Coupe de Belgique prévus mercredi soir, Seraing et Saint-Trond étaient les seules équipes de D1A à s'affronter. Les Sérésiens ont remporté la victoire, 3-2, sur leur propre terrain. Dans le même temps, le Beerschot s'est largement imposé chez les Francs Borains.

Dans le seul duel entre pensionnaires de D1A, 120 minutes ont été nécessaires pour décider d'un vainqueur. Ce sont les visités qui ont d'abord pris l'avantage via Marius (1-0, 35e) pour revenir aux vestiaires en tête. Le STVV a néanmoins trouvé la faille en deuxième période, en revenant rapidement au score grâce à un but de Matsubara (1-1, 53e), puis en prenant les commandes dans la foulée sur un but de Koita (57e).

Seraing a finalement arraché la prolongation dans les dix dernières minutes sur un but de Maziz (2-2, 80e), monté une vingtaine de minutes plus tôt. Le même Maziz a offert la victoire aux siens en marquant juste avant la mi-temps des prolongations (104e), sans que les Trudonnaires ne puissent trouver de réponse après ce nouveau retournement de situation.

Le Beerschot n'a pas tremblé sur le terrain des Francs Borains, en s'imposant sur le score de 0-4. Face à leur adversaire de Nationale 1, les Rats ont conquis la victoire grâce à des buts de Noubissi (2e), Caicedo (60e), Holzhauser (78e) et Vaca (90e+3).

Mercredi soir à 20h se poursuivaient les 16es de finale de la Coupe de Belgique, après les 4 rencontres d'ouverture de mardi. Parmi ces 6 duels, trois se décideront après les prolongations. En attendant, Genk, la Gantoise et Eupen, tous pensionnaires de D1A, ont chacun éliminé leur adversaire du jour issu des divisions inférieures.



La Gantoise s'est facilement défaite du Belisia Bilzen, pensionnaire de D2 amateurs, sur le score de 4-0. Les buts gantois ont été marqués par Odjidja (6e), Okumu (25e), Mboyo (42e) et Chakvetadze (60e, sur penalty). Genk a également tenu son statut face à Sint-Eloois Winkel, en battant sèchement le club de Nationale 1, 0-6. Le Racing a pu compter sur les réalisations d'Ugbo (34e, sur penalty, et 80e), Arteaga (36e et 39e), Paintsil (44e) et Toma (88e) pour s'assurer la victoire.

Eupen a imité les deux clubs flandriens en se qualifiant pour les 8es de finale sur le terrain de Dender, qui évolue également en Nationale 1, 0-1. Le seul but de la rencontre a été marqué en début de match par Gnaka (9e). Trois autres matchs débutaient également à 20h. Charleroi - Lommel (0-0), Knokke - Courtrai (1-1) et Seraing - Saint-Trond (2-2) n'ont néanmoins pas trouvé de vainqueur au bout du temps réglementaire; la décision se fera donc en prolongations ou après la séance de tirs au but.