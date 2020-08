Simon Mignolet rend hommage à l'Antwerp après la finale de la Croky Cup (vidéo)

Simon Mignolet a dressé un constat lucide du déroulement de la finale de la Croky Cup, opposant Bruges à l'Antwerp (0-1). Le gardien a d'abord regretté le manque d'engagement des siens pendant la première moitié de cette finale. "En première mi-temps, on se fait mal nous-mêmes", affirme même le Diable Rouge, qui va ensuite plus loin. "Si on avait commencé le match comme on a joué en seconde période, ça aurait été un autre match. C’est comme ça, il faut accepter. En première mi-temps, l’Antwerp était meilleur. On a essayé de changer pendant le mi-temps, avec plus de pressing, on l’a bien fait mais nous n’avons pas eu l’occasion de marquer. Mais je le répète, je crois que si on commence comme on joue en seconde mi-temps, on ne perd jamais ce match".

Il a ensuite rendu un bel hommage aux champions du jour, saluant leur organisation sans faille ce soir. "C’est toujours compliqué de jouer face à une équipe qui presse bien. Ils sont costauds, ils gagnent des duels. Après, ils ont pu jouer leur match comme ils l’aiment, c’est leur style et c’est bien joué, c’est leur idée et ils l’ont bien fait".