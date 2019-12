Le gardien du Standard Arnaud Bodart salue les joueurs de Rebecq: "Chapeau à eux" (vidéo)

Le Sporting de Charleroi, l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges ont rejoint mercredi soir le Standard, Zulte-Waregem, Courtrai et l'Antwerp en quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Les Rouches ont facilement disposé des joueurs du club de D2 amateur (3-0).

"On a très, très mal commencé dans les 15 premières minutes, on s'est mis en difficulté alors qu'on n'aurait pas du. On aurait dû se mettre plus vite dans ce match et mettre ce premier goal. Puis, en deuxième mi-temps, on a mis ce 2e but assez rapidement et puis le troisième et c'était fini", a indiqué Arnaud Bodart au micro de notre journaliste Emiliano Bonfilgi après la qualification du Standard pour les quarts de finale de la Croky Cup face à Rebecq. "Mais chapeau aux joueurs de Rebecq d'être venus ici, ils n'ont pas eu peur, ils ont joué et ont fait une belle prestation aujourd'hui. Non, on n'a pas du tout sous-estimé l'adversaire. En tant que professionnel, on se doit de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait en 1e mi-temps. On va retenir cette victoire et cette qualification".