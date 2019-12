Steeven Willems: "Il nous a manqué ce petit brin de chance" (vidéo)

Le Sporting de Charleroi n'est pas parvenu à atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique, un des grands objectifs de sa saison, mardi soir en sortant battu (2-0) du Stade Arc-en-Ciel de Zulte Waregem. Les Carolos ont succombé aux buts de Saido Berahino (48e) et de Cyle Larin (90e+3).

"On est forcément très déçu. On a eu les occasions pour revenir au score...", a déclaré Steeven Willems au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "On est deux équipes qui se ressemblent avec un jeu +/- similaire, ça s'est vu. Chaque équipe attendait un peu l'erreur de l'autre. Malheureusement, Zulte a été plus efficace que nous. On a été moins bon dans l'efficacité que d'habitude. En championnat, on arrive à ouvrir le compteur assez rapidement. Il nous a manqué ce petit brin de chance. Bien sûr, le championnat reste très important pour nous, on a un objectif et on va tout faire pour l'atteindre".