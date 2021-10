Teddy Chevalier s'est présenté au micro de Sébastien Capette après la défaite de Mouscron face au Standard (0-1) en Coupe de Belgique.

"On a beaucoup donné ce soir. On voulait faire un gros match. On sait que le Standard est dans le doute. On est dernier en D1B donc on espérait qu'ils viennent en étant relâchés. On a pas lâché (après le penalty), on a su tenir tête au Standard, je crois que c'est bien et c'est avec cette mentalité là qu'il faut poursuivre."