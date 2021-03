Il n'y aura pas de première finale de Croky Cup pour Eupen. Les germanophones ont livré une solide partie contre le Standard mais se sont inclinés 0-1. Une vraie déception pour Théo Defourny, le gardien local. "Nous avons eu beaucoup d'occasions, c'est dommage de ne pas avoir réussi à marquer. Je pense que le Standard ne se serait pas relevé. On a essayé de pousser à la fin, malheureusement nous n'y sommes pas arrivés. C'est dommage".

Pour lui, il s'en est fallu de peu ! "On a eu des situations. En première mi-temps, il y avait un peu de tension, c'était la découverte pour nous. Si on commence bien la seconde mi-temps et si on met la latte, je pense que c'est pour nous. C'est bien d'avoir atteint la demi-finale, mais on voulait vraiment gagner pour rentrer dans l'histoire du club, pour nos supporters, qui étaient là pour nous pousser"