Vincent Kompany n'a pas apprécié le spectacle proposé par ses joueurs. Si le coach anderlechtois salue la domination des siens, il regrette une forme d'inefficacité qui a empêché les Bruxellois de prendre l'avantage en vue de la demi-finale retour face à Eupen.

"On a joué tout un match à l'entrée de leur rectangle", a d'abord lancé Kompany au micro d'Emiliano Bonfigli. "On a eu des moments où on pouvait avoir une occasion dangereuse et cadrer plus vicieusement. Dans le dernier geste, on n'a pas été assez réalistes. On n'a pas été assez agressifs dans le dernier mouvement pour marquer le but. Même si on méritait de gagner ce match, on ressort avec comme seul aspect positif le fait qu'on ait réagi, qu'on est revenu et qu'on a arraché le 2-2 pour garder tout en main à la maison".