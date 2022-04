Vincent Kompany: "On n'a pas osé jouer comme on fait d'habitude"

Anderlecht s'est incliné aux tir au but face à La Gantoise en finale de la Coupe de Belgique. Après la rencontre, Vincent Kompany s'est exprimé à notre micro.

"Il n'y a rien de plus dur dans le foot que de perdre une finale sur penalty", regrette d'emblée l'ancien joueur d'Anderlecht. "Il faut féliciter l'adversaire mais on doit s'en servir comme motivation pour rejouer des finales".

Une première finale pour Anderlecht sous Vincent Kompany comme T1 avec beaucoup de jeunes joueurs. "Au niveau collectif, j'ai ressenti les nerfs. On n'a pas osé joué comme on joue d'habitude. Le plus important dans une finale c'est d'être proche et on était aux penaltys donc à peu de choses près je suis de l'autre côté en train de fêter et on se voit dans 5 à 10 minutes", relativise-t-il.