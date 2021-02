Mbaye Leye sur le "vrai match de Coupe": "L'essentiel, ce n'était pas de voir du beau foot" (vidéo)

Voici la réaction de Mbaye Leye après le match de Croky Cup entre le RFC Seraing et le Standard (1-4) mercredi soir.

Le Standard s'est qualifié pour les 1/8es de finale de la Croky Cup en battant le RFC Seraing (1-4) mercredi soir. "C'était un vrai match de coupe. L'essentiel, ce n'était pas de voir du beau foot. Sur un terrain comme ça, c'était impossible, même si Seraing a des joueurs de qualité pour bien jouer au foot. Mais il fallait jouer avec du caractère", a expliqué Mbaye Leye au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "On a marqué le premier but, ce qui permet de ne pas faire douter cette équipe. On a fait le job, en marquant aussi 2 buts très importants et ça donne confiance aux joueurs. C'est de bon augure".

Arnaud Bodart a été élu "Homme du match": "C'est difficile de ne pas concéder d'occasions durant un match. Heureusement, on a un bon gardien et on le sait depuis longtemps. Dans des moments difficiles, on a besoin d'un dernier rempart pour aider l'équipe et ce fut le cas aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, toute l'équipe a fait le job".

En huitièmes de finale, le Standard rencontrera Courtrai. "J'ai dit à mes joueurs qu'on va aller jouer sur le même terrain. On sort d'un champ de patates et on ira jouer sur un champ de patates. Il faudra jouer avec plus de grinta car Courtrai, c'est toujours très difficile pour le Standard".