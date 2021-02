Mehdi Carcela revit grâce à Mbaye Leye: "Cela faisait 6 mois que j'étais à la cave" (vidéo)

Voici la réaction de Mehdi Carcela après le match de Croky Cup entre le RFC Seraing et le Standard (1-4) mercredi soir.

Le Standard s'est qualifié pour les 1/8es de finale de la Croky Cup en battant le RFC Seraing (1-4) mercredi soir. "On savait que, sur un terrain pareil, il fallait jouer le plus vite possible devant et après être efficace si on se créait des occasions. C'est ce qu'on a su faire. On l'a bien fait même, c'est ce qui fait qu'on a marqué", a expliqué Mehdi Carcela au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "Le terrain? C'était plus une guerre qu'un match de foot. Malgré ça, on a essayé de poser le jeu quand on pouvait. J'ai essayé de dribbler un peu dans l'eau, c'est une nouvelle chose (rires). Mais, c'est bien, on continue en Coupe".

Le Marocain revit depuis l'arrivée de Mbaye Leye à la tête des Rouches. "Ca se passe très bien. On a joué ensemble, donc j'ai beaucoup d'affinités avec lui que ce soit sur et en dehors des terrains. Il m'a donné sa confiance, je lui en suis redevable. J'essaie de me montrer le plus possible. Mais petit à petit car cela faisait 6 mois que j'étais à la cave. C'est toujours un plus d'avoir la confiance d'un entraîneur. Match après match, j'essaie de reprendre le plaisir que j'avais en jouant au foot".