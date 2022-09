Cruzeiro, propriété de l'ex-star Ronaldo, retrouve l'élite brésilienne

(Belga) Le Cruzeiro de Belo Horizonte, dont l'ex-attaquant star du foot brésilien Ronaldo est propriétaire, est assuré de retrouver en 2023 l'élite brésilienne après sa victoire mercredi en Serie B sur un autre club légendaire au Brésil, Vasco de Gama.

Les "Célestes", entraînés par l'Uruguayen Paulo Pezzolano, ont battu devant leur public du stade Mineirao le club carioca. Leaders de la 2e division après 31 journées, ils sont désormais assurés de décrocher l'une des quatre premières places donnant droit à être promu. "C'est la cerise sur le gâteau, on a beaucoup travaillé pour y parvenir", a déclaré Ronaldo, 46 ans, nouveau propriétaire d'un des plus illustres clubs du pays, quadruple champion du Brésil (1966, 2003, 2013, 2014) et deux fois vainqueur de la Copa Libertadores (1976, 1997) avant de sombrer dans une profonde crise financière et managériale entraînant sa descente en Serie B en 2019. Ces retrouvailles avec l'élite sont un premier grand succès pour Ronaldo, "El Fenomeno", qui a racheté 90% des actions du club de la capitale de l'Etat du Minas Gerais en avril, en tant que propriétaire du club. Champion du monde 2002 et finaliste du Mondial-1998 avec la Seleçao, double Ballon d'Or (1997, 2002), l'ex-joueur du Real Madrid, de Barcelone et de l'AC Milan, entre autres, a commencé sa carrière de joueur professionnel à Cruzeiro en 1993, à l'âge de dix-sept ans. (Belga)