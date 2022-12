Cyril Ngonge doit quitter le FC Groningue à cause de son comportement

(Belga) Alors que son contrat court jusqu'en 2025, Cyril Ngonge doit quitter le FC Groningue en raison de son comportement. L'attaquant de 22 ans a été une nouvelle fois exclu du noyau et s'entraînera avec les moins de 21 ans jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau club.

"Cyril est un joueur talentueux, mais bien qu'il en ait été informé à plusieurs reprises, il ne répond pas aux standards et aux exigences fixés par le club pour l'entraînement et la compétition", a déclaré le directeur technique Mark-Jan Fledderus. Ngonge a déjà été écarté du groupe pendant quelques semaines au début de la saison en raison de son attitude. Arrivé l'année dernière en provenance du RKC Waalwijk, il a disputé 46 matchs et marqué 11 buts. Formé au Club de Bruges, le Bruxellois, après un prêt au PSV, a rejoint le RKC Waalwijk en septembre 2020 avant d'arriver à Groningue l'été dernier. (Belga)