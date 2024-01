Cyril Ngonge quitte le Hellas Vérone et signe à Naples, champion d'Italie en titre

Cyril Ngonge passe du Hellas Vérone à Naples, a annoncé vendredi le club champion d'Italie en titre. Naples n'a pas donné de précision sur la durée de son contrat, se contenter d'indiquer qu'il s'agit d'un "achat à titre définitif" et que l'attaquant de 23 ans portera le numéro 26.

Cyril Ngonge était arrivé à Vérone il y a un an, en provenance du club néerlandais de Groningue, où il évoluait depuis 2021. Le Bruxellois, formé à Anderlecht et au Club Bruges, a inscrit 11 buts en 36 matchs joués sous le maillot des "Gialloblu", dont deux buts dans le match de barrage face à la Spezia qui a assuré le maintien de Vérone en Serie A la saison dernière. Cette saison, son compteur affiche 6 buts en 19 rencontres de Serie A.

Ses prestations dans la ville de Roméo et Juliette ont tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs italiens et c'est au pied du Vésuve que Ngonge poursuivra sa carrière. Il devient ainsi le quatrième joueur belge à porter le maillot du Napoli, après Bertrand Crasson (1996-1998), Olivier Renard (2005) et Dries Mertens (2013-2022).