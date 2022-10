D'un splendide coup franc contre Leicester, De Bruyne offre la victoire à Manchester City

(Belga) Kevin De Bruyne a offert la victoire à Manchester City avec un coup franc millimétré, samedi après-midi contre Leicester, pour la 14e journée de Premier League (0-1). Les Citizens s'emparent provisoirement de la 1re place du classement, devant Arsenal.

Leicester, qui avait empoché 10 points sur les cinq dernières rencontres après n'en avoir accumulé que 3 sur les neuf premières, n'a pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive, s'inclinant finalement face à Manchester City. En l'absence d'Erling Haaland, malade, c'est le maître à jouer des Citizens, Kevin De Bruyne, qui a trouvé la faille sur coup franc en deuxième période. 'KDB' a déposé le ballon sous l'équerre du but défendu par Ward, qui n'a rien pu faire pour empêcher l'ouverture du score (0-1, 49e). Youri Tielemans a failli lui donner la réplique quelques minutes plus tard, mais sa reprise de volée spectaculaire depuis l'extérieur de la surface a été déviée par Ederson sur sa barre transversale (54e). Le marquoir est resté inchangé après cet échange. Outre Kevin De Bruyne, qui a disputé toute la rencontre sous la vareuse de City, trois autres Belges ont foulé la pelouse pour Leicester. Wout Faes en défense centrale, Youri Tielemans devant lui et Timothy Castagne sur le flanc droit étaient tous les trois présents dès le coup d'envoi du côté de Leicester, jusqu'au coup de sifflet final. Dennis Praet est quant à lui resté sur le banc des Foxes. Au classement, Manchester City prend la tête de la Premier League avec 29 points, soit un de plus qu'Arsenal qui affrontera Nottingham Forest dimanche. Leicester, qui s'est sorti de la zone rouge après son début de saison chaotique, n'est néanmoins que 17e avec 11 points.