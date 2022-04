D1B: Plusieurs fans de Waasland blessés au Lierse, la Pro League condamne les incidents

(Belga) Le duel de division 1B vendredi soir entre le Lierse et Waasland-Beveren a été marqué par une interruption d'une vingtaine de minutes à la suite d'échauffourées entre supporters. Des pétards et fumigènes ont également été envoyés sur la pelouse, obligeant l'arbitre à renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires. Samedi matin, la Pro League a fermement condamné les incidents.

Nouveau CEO de l'association des clubs professionnels, Lorin Parys a déjà contacté le Lierse et Waasland-Beveren pour avoir leur version mais a adopté un ton ferme. "Chacun qui se rend coupable de ce genre d'incident, chacun qui met en péril la sécurité des autres spectateurs mérite la plus sévère des sanctions", a-t-il déclaré, assurant que la Pro League travaille sur "toute une série de mesures qui s'appliquera dès le début de la saison prochaine et qui garantira la sécurité". Le Lierse s'est excusé auprès des fans de Waasland-Beveren et a assuré sur Twitter que de tels incidents étaient "indignes d'un club familial" et qu'il fera "tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver les coupables". De son côté, Waasland-Beveren, qui explique que plusieurs de ses fans sont blessés, attend le rapport de l'arbitre et du délégué du match avant d'envisager les mesures à prendre. Du côté sportif, les Lions ont abandonné tout espoir de terminer 2e en s'inclinant 2-0 dans ce match de la 26e journée. Le RWDM terminera donc minimum à la 2e place, synonyme de barrage pour la montée dans l'élite. (Belga)