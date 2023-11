D'anciens dirigeants de la fédération allemande concernés par une enquête pour corruption

Les anciens présidents de la fédération allemande de football Theo Zwanziger et Wolfgang Niersbach, ainsi que l'ancien secrétaire général Horst R. Schmidt, doivent comparaître devant le tribunal de Francfort, en Allemagne, à partir du 4 mars, dans une affaire concernant une possible fraude lors de la Coupe du monde 2006. Le tribunal a confirmé l'information lundi.

Franz Beckenbauer, président du comité d'organisation de la Coupe du monde 2006, avait reçu un prêt du même montant de la part de Dreyfus quatre ans avant le début du tournoi et cet argent a finalement atterri sur un compte tenu par l'ancien président de la confédération asiatique, Mohammed bin Hammam, aujourd'hui suspendu à vie. Selon les médias allemands, l'argent était destiné à acheter des votes asiatiques, mais aucune preuve n'a jamais été apportée.

En 2021, l'affaire a été classée par un tribunal suisse et, un an plus tard, le tribunal de Francfort a également clos l'enquête. Toutefois, cette décision a été annulée par un tribunal régional supérieur, de sorte que le trio n'a toujours pas comparu devant le tribunal.